Британский МИД сообщил Юлии Скрипаль, что российские дипломаты предлагают ей помощь

Пострадавшая в результате отравления в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль не решила, принимать ли ей помощь со стороны посольства РФ в Лондоне, сообщают в британском МИД.
В МИД Соединенного Королевства заявили, что Юлии Скрипаль передали предложение посольства РФ об оказании консульской помощи, передает Associated Press.
МИД Великобритании: «Она (Юлия Скрипаль) вправе решать, хочет ли она следовать этому. На сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала», — приводит агентство Пресс Ассошиэйшн слова представителя британского МИД.
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия, также якобы пережившая отравление, была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня в британских СМИ сообщили, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь.
Сегодня родственница Юлии и Сергея Скрипалей Виктория вновь запросила в посольстве Великобритании в РФ визу, чтобы навестить сестру и дядю. Первый раз ей было отказано в посещении страны.
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
МИД Великобритании: «Она (Юлия Скрипаль) вправе решать, хочет ли она следовать этому. На сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала», — приводит агентство Пресс Ассошиэйшн слова представителя британского МИД.
Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия, также якобы пережившая отравление, была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня в британских СМИ сообщили, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь.
Сегодня родственница Юлии и Сергея Скрипалей Виктория вновь запросила в посольстве Великобритании в РФ визу, чтобы навестить сестру и дядю. Первый раз ей было отказано в посещении страны.
По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.
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