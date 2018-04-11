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    Британский МИД сообщил Юлии Скрипаль, что российские дипломаты предлагают ей помощь

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    • Фото: Юлия Скрипаль / vk.com
    Британский МИД сообщил Юлии Скрипаль, что российские дипломаты предлагают ей помощь

    Британский МИД сообщил Юлии Скрипаль, что российские дипломаты предлагают ей помощь

    Британский МИД сообщил Юлии Скрипаль, что российские дипломаты предлагают ей помощь
  • Фото: Юлия Скрипаль / vk.com

    • Пострадавшая в результате отравления в английском Солсбери россиянка Юлия Скрипаль не решила, принимать ли ей помощь со стороны посольства РФ в Лондоне, сообщают в британском МИД.

    В МИД Соединенного Королевства заявили, что Юлии Скрипаль передали предложение посольства РФ об оказании консульской помощи, передает Associated Press.

    МИД Великобритании: «Она (Юлия Скрипаль) вправе решать, хочет ли она следовать этому. На сегодняшний день мы полагаем, что она еще этого не сделала», — приводит агентство Пресс Ассошиэйшн слова представителя британского МИД.

    Накануне в окружной клинике Солсбери заявили, что дочь экс-полковника ГРУ Юлия, также якобы пережившая отравление, была выписана из больницы и доставлена в секретное «безопасное место». Сегодня в британских СМИ сообщили, что женщину под охраной доставили на одну из британских военных баз и поместили в госпиталь.

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    Виктория Скрипаль публично попросила визу у Терезы Мэй
    Сегодня родственница Юлии и Сергея Скрипалей Виктория вновь запросила в посольстве Великобритании в РФ визу, чтобы навестить сестру и дядю. Первый раз ей было отказано в посещении страны.

    По версии британской стороны, бывший полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

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