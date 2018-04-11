Петербургские нейрохирурги готовы первыми бороться с болезнью Паркинсона с помощью ультразвука

Во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона специалисты Института мозга человека РАН рассказали о новой методике лечения этой болезни.

Институт мозга человека в Петербурге — одно из 15 медицинских учреждений России, где сегодня болезнь Паркинсона лечат с применением инновационной системы глубинной стимуляции головного мозга.



Технически первыми методику освоили во Франции, но огромный вклад в развитие этого направления сделали российские ученые, в том числе и Наталья Бехтерева. Соответствующие исследования она начинала еще в 1960-х годах.



Нейростимулятор новейшего образца — сравнительно небольшое устройство. Программируемую часть имплантируют в область ключицы, а непосредственно в мозг пациента вживляют крохотные электроды. Для этого не требуется обширная трепанация черепа. Все необходимые манипуляции можно совершить через единственное отверстие.



Андрей Холявин, нейрохирург, заведующий лабораторией стереотаксических методов Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой: «В нашем институте разработана инновационная методика и стереотаксический манипулятор для введения электродов. Который позволяет с большой точностью и достаточно быстро выполнить вживление электродов в головной мозг с минимальной погрешностью».



За океаном ежегодно устанавливают 15 тысяч подобных стимуляторов, у нас — не более 250. Во многом это связано со стоимостью операции — более миллиона рублей. Спасает госфинансирование. Институту мозга человека пока выделяют около десяти квот в год.



Но скоро страдающим от болезни Паркинсона здесь смогут помочь еще одним неинвазивным способом. Клетки мозга, проявляющие нездоровую активность, подвергнутся разрушению с помощью ультразвука.



Наталья Стерликова, нейрохирург, сотрудник лаборатории стереотаксических методов Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой : «Сфокусированный ультразвук распределяется из более чем тысячи источников из специального шлема. Затем производится позиционирование лучей в определенные точки, которые подвергаются деструкции».



На монтаж соответствующего оборудования, по словам медиков, потребуется несколько месяцев. Но институт мозга человека надеется начать применять безоперационную методику первым в стране, передает корреспондент НТВ Юлия Олещенко.