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    Ведущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург. Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВедущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург

    Ведущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург

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    Ведущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург

    Ведущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург

      В Петербурге открылся один из крупнейших мировых фармацевтических форумов.

      Около 200 компаний из более чем 20 стран привезли в Россию новейшие разработки в области фармацевтических ингредиентов, а также технологии дистрибуции лекарственных средств. Всё, чем в ближайшее время будет радовать эта область медицины, представлено в Санкт-Петербурге.

      По словам замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба, масштабное участие в форуме российских производителей — лучшее доказательство того, что федеральная программа «Фарма-2020» реализуется опережающими темпами.

      Согласно программе «Фарма-2020» через два года доля лекарств, производимых отечественными компаниями, должна составить не менее 50 процентов.

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