Ведущие фармацевты мира съехались на форум в Петербург

В Петербурге открылся один из крупнейших мировых фармацевтических форумов.

Около 200 компаний из более чем 20 стран привезли в Россию новейшие разработки в области фармацевтических ингредиентов, а также технологии дистрибуции лекарственных средств. Всё, чем в ближайшее время будет радовать эта область медицины, представлено в Санкт-Петербурге.



По словам замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба, масштабное участие в форуме российских производителей — лучшее доказательство того, что федеральная программа «Фарма-2020» реализуется опережающими темпами.



Согласно программе «Фарма-2020» через два года доля лекарств, производимых отечественными компаниями, должна составить не менее 50 процентов.