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    Петербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство. Законодательное собрание Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, законодательство, кредиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство

    Петербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство

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    Петербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство

    Петербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство

      Законодательное собрание Петербурга выступило с инициативой запретить взимать штрафы за досрочное погашение кредита.

      Сложно представить, чтобы у депутатов петербургского Заксобрания были потребительские кредиты. Однако проблемы заемщиков, соблазнившихся быстрой возможностью получить необходимые суммы, парламентариям знакомы.

      Поэтому в Мариинском дворце сегодня выступили с инициативой изменения федерального законодательства, касающегося потребительских займов. Петербургские депутаты предлагают ввести для кредитных организаций ряд новых требований.

      К слову, многие крупные банки и так уже давно не устанавливают штрафы за досрочное погашение долга и не передают право его требования третьим лицам без согласия должника. Однако законодательно такие условия не закреплены и потому не соблюдаются кредиторами с небезупречной репутацией.

      Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы также предлагаем запретить в законодательном порядке кредиторам менять тарифы на обслуживание конкретного кредитного займа. Всё это сделано для того, чтобы условия, установленные в договоре, не менялись и действовали на протяжении всего срока действия данного соглашения».

      В случае полного одобрения инициативы ее судьба зависит от мнения большинства в Госдуме и Совете Федерации. Однако вопросы к авторам предложения из комитета по законодательству возникли и от их коллег по городскому парламенту. К следующему чтению они пообещали подготовить несколько существенных поправок.

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