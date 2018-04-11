Петербургские депутаты предлагают усовершенствовать кредитное законодательство

Законодательное собрание Петербурга выступило с инициативой запретить взимать штрафы за досрочное погашение кредита.

Сложно представить, чтобы у депутатов петербургского Заксобрания были потребительские кредиты. Однако проблемы заемщиков, соблазнившихся быстрой возможностью получить необходимые суммы, парламентариям знакомы.



Поэтому в Мариинском дворце сегодня выступили с инициативой изменения федерального законодательства, касающегося потребительских займов. Петербургские депутаты предлагают ввести для кредитных организаций ряд новых требований.



К слову, многие крупные банки и так уже давно не устанавливают штрафы за досрочное погашение долга и не передают право его требования третьим лицам без согласия должника. Однако законодательно такие условия не закреплены и потому не соблюдаются кредиторами с небезупречной репутацией.



Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы также предлагаем запретить в законодательном порядке кредиторам менять тарифы на обслуживание конкретного кредитного займа. Всё это сделано для того, чтобы условия, установленные в договоре, не менялись и действовали на протяжении всего срока действия данного соглашения».



В случае полного одобрения инициативы ее судьба зависит от мнения большинства в Госдуме и Совете Федерации. Однако вопросы к авторам предложения из комитета по законодательству возникли и от их коллег по городскому парламенту. К следующему чтению они пообещали подготовить несколько существенных поправок.