Баррель Brent взлетел к максимумам с 2014 года

Нефть подскочила в цене на фоне напряженности вокруг Сирии и угроз Трампа.
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Стоимость барреля марки Brent сегодня увеличивается на 2,9% и уже обновила максимум с ноября 2014 года, преодолев отметку в 73 доллара.
Поднимается в цене и нефть WTI. Она подорожала до 66,62 доллара за баррель.
Как отмечают аналитики, черное золото дорожает на фоне новостей о возможном ударе США и союзников по Сирии, а также новых воинственных заявлений Дональда Трампа.
Впрочем, дорожающая нефть пока не помогает рублю перейти в контрнаступление. Российская валюта дешевеет уже третий день подряд, реагируя на решение США ввести новые санкции. Сегодня доллар поднялся выше отметки в 65 рублей, а евро перешагнул за 80.
Поднимается в цене и нефть WTI. Она подорожала до 66,62 доллара за баррель.
Как отмечают аналитики, черное золото дорожает на фоне новостей о возможном ударе США и союзников по Сирии, а также новых воинственных заявлений Дональда Трампа.
Впрочем, дорожающая нефть пока не помогает рублю перейти в контрнаступление. Российская валюта дешевеет уже третий день подряд, реагируя на решение США ввести новые санкции. Сегодня доллар поднялся выше отметки в 65 рублей, а евро перешагнул за 80.
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