Во Франции истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод

Французский истребитель Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на автомобильный завод компании Faurecia.
Всё произошло во вторник в департаменте Луара. Там два самолета ВВС Франции во время полета над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон потеряли авиабомбу. Снаряд упал прямо на производственные помещения завода Faurecia.
Несмотря на то что боеприпас был учебным, его падение привело к серьезным последствиям. Снаряд пробил крышу здания, рухнул в сборочный цех и ранил двух человек. По словам очевидцев, звук удара был таким громким, что даже заглушил шум пролетавших самолетов.
Между тем представитель французских ВВС полковник Оливье Село рассказал, что бомбу планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса. Военный подчеркнул, что такие инциденты случаются крайне редко и пообещал в ближайшее время разобраться в причинах произошедшего, передает издание France Bleu.
Несмотря на то что боеприпас был учебным, его падение привело к серьезным последствиям. Снаряд пробил крышу здания, рухнул в сборочный цех и ранил двух человек. По словам очевидцев, звук удара был таким громким, что даже заглушил шум пролетавших самолетов.
Между тем представитель французских ВВС полковник Оливье Село рассказал, что бомбу планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса. Военный подчеркнул, что такие инциденты случаются крайне редко и пообещал в ближайшее время разобраться в причинах произошедшего, передает издание France Bleu.
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