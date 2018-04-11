Разбираем пожар на молекулы: петербургские эксперты МЧС раскрыли секреты своей работы

Петербургские эксперты вернулись из Кемерова, где проводили исследования, которые помогут назвать причину возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Результаты работы петербургских специалистов передадут в Следственный комитет через неделю.

Исследовать очаг возгорания — задача сотрудников центра экспертизы МЧС на Октябрьской набережной. Вотчина профессиональных пироманов — пепелище и завалы. Их нужно прочитать как открытую книгу, понять, как и из-за чего распространялся пожар, забрать пробы и продолжить работу уже в лабораториях.



Образцы очищают, убирают всё лишнее, затем сложные конгломераты просвечивают на «Сатурне». Почти как багаж в аэропорту.



Следующий уровень — морфологические и радиоизотопные исследования. Эксперты МЧС считают себя наиболее технически вооруженными: большинство инструментальных методик — именно их разработки. Как в случае с анализом проводников с места пожара.



Материал готовят для уникального микроскопа. В других центрах просто нет подобной техники. По паспорту увеличение почти в миллион раз. К примеру, фракционная искра от болгарки в микроскопе выглядит как шиповник или клюква. Мимо такой молекулярной оптики не пролетит ни одна муха. На этом этапе исследования можно определить, стало ли короткое замыкание причиной пожара или коротнуло уже после. Всё благодаря анализу поперечного разреза оплавленного провода.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов узнал, как эксперты разбирают пожар на молекулы.