Генштаб РФ: США вместо заявлений об «умных» ракетах следует заняться Раккой

В российском Генштабе ответили воинственные заявления, звучащие из Вашингтона.
В Генштабе подчеркнули, что США и их союзникам следовало бы заняться восстановление города Ракка, а не делать громкие заявления о готовности нанести ракетный удар по Сирии.
Виктор Познихир, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии, коалиции США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению».
Также Познихир заявил, что российские военные внимательно следят за ситуацией, отметив, что «успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех».
Прокомментировали в Генштабе и сообщения о том, что к сирийским берегам выдвинулись корабли ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Познихир подчеркнул, что авианосная группа должна прибыть в Персидский залив в начале мая, отметив, что это «сложившаяся практика пребывания ВМС США в регионе», передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. В ответ в МИД РФ заявили, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. При этом в ведомстве предположили, что США с помощью удара могут попытаться «замести следы провокации» в Думе.
Виктор Познихир, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии, коалиции США следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедствующему населению».
Также Познихир заявил, что российские военные внимательно следят за ситуацией, отметив, что «успехи России и Сирии в борьбе с терроризмом устраивают не всех».
Прокомментировали в Генштабе и сообщения о том, что к сирийским берегам выдвинулись корабли ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Познихир подчеркнул, что авианосная группа должна прибыть в Персидский залив в начале мая, отметив, что это «сложившаяся практика пребывания ВМС США в регионе», передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. В ответ в МИД РФ заявили, что «умные» ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства. При этом в ведомстве предположили, что США с помощью удара могут попытаться «замести следы провокации» в Думе.
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