МИД Сирии: последние заявления США лишены элементарных принципов мудрости

В Дамаске обвинили США в поддержке терроризма и попытке организовать нападение на Сирию под надуманным предлогом.
Как подчеркнул источник в МИД САР, последние агрессивные заявления, звучащие из Вашингтона, свидетельствуют об отсутствии у американских властей мудрости и рациональности.
Источник в МИД Сирии: «Последние заявления властей США являются доказательством того, что они лишены элементарных принципов мудрости и рациональности, а утверждение о якобы использовании химических веществ — это не подтвержденный доказательствами предлог для нападения на Сирию».
Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что именно США «были и остаются покровителями терроризма в Сирии». При этом в Дамаске подчеркнули, что США и их союзники — Франция и Великобритания — ошибаются, если считают, что их заявления и действия остановят борьбу правительственных войск с террористами, передает SANA.
Ранее Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение об ответе США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад поспешил обвинить Дамаск, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и не нашли никаких следов применения отравляющих веществ.
А сегодня Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. Угрозы Трампа в Пентагоне комментировать отказались.
Источник в МИД Сирии: «Последние заявления властей США являются доказательством того, что они лишены элементарных принципов мудрости и рациональности, а утверждение о якобы использовании химических веществ — это не подтвержденный доказательствами предлог для нападения на Сирию».
Также во внешнеполитическом ведомстве заявили, что именно США «были и остаются покровителями терроризма в Сирии». При этом в Дамаске подчеркнули, что США и их союзники — Франция и Великобритания — ошибаются, если считают, что их заявления и действия остановят борьбу правительственных войск с террористами, передает SANA.
Ранее Дональд Трамп пообещал в ближайшее время принять решение об ответе США на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. В этой атаке Запад поспешил обвинить Дамаск, хотя российские военные специалисты обследовали Думу и не нашли никаких следов применения отравляющих веществ.
А сегодня Трамп призвал Россию готовиться к отражению атаки на территории Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» американских ракет. Угрозы Трампа в Пентагоне комментировать отказались.
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