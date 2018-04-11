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    В США подняли в воздух президентский самолет «судного дня»

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    В США подняли в воздух президентский самолет «судного дня»

    В США подняли в воздух президентский самолет «судного дня»

    В США подняли в воздух президентский самолет «судного дня»

    США подняли в воздух E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня».

    Как следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir, воздушное судно E-4B Nightwatch какое-то время находился над штатом Индиана.




    Самолет E-4B можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены. На судне установлено защищенное от последствий атомного взрыва оборудование, отмечает РИА Новости.

    Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Американские СМИ пишут, что E-4B сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок.

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