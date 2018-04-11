В США подняли в воздух президентский самолет «судного дня»

США подняли в воздух
E-4B Nightwatch, известный как самолет «судного дня».
Как следует из данных, опубликованных мониторинговым ресурсом CivMilAir, воздушное судно E-4B Nightwatch какое-то время находился над штатом Индиана.
Самолет E-4B можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены. На судне установлено защищенное от последствий атомного взрыва оборудование, отмечает РИА Новости.
Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Американские СМИ пишут, что E-4B сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки по Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» ракет. Американский лидер также вновь оскорбил президента Сирии Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия. Следом Трамп предложил России остановить гонку вооружений и наладить сотрудничество.
Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эту операцию «плановой».
Airborne from Wright-Patterson?!— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 11 апреля 2018 г.
🇺🇸 US Air Force
E-4B Nightwatch
73–1677 MATH01 pic.twitter.com/Wu4kDI8hCy
Самолет E-4B можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены. На судне установлено защищенное от последствий атомного взрыва оборудование, отмечает РИА Новости.
Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Американские СМИ пишут, что E-4B сопровождает президента США во время некоторых зарубежных поездок.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки по Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых и умных» ракет. Американский лидер также вновь оскорбил президента Сирии Башара Асада и обвинил его в применении химического оружия. Следом Трамп предложил России остановить гонку вооружений и наладить сотрудничество.
Накануне СМИ сообщили, что США перебрасывают ударную группу ВМС с авианосцем к берегам Сирии. В Пентагоне назвали эту операцию «плановой».
Комментарии