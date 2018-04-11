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    Матвиенко обсудила со спикером израильского кнессета фильм «Собибор». история, Израиль, Великая Отечественная война, Матвиенко, кино, Москва, фашизм, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМатвиенко обсудила со спикером израильского кнессета фильм «Собибор»

    Матвиенко обсудила со спикером израильского кнессета фильм «Собибор»

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    Матвиенко обсудила со спикером израильского кнессета фильм «Собибор»

    Матвиенко обсудила со спикером израильского кнессета фильм «Собибор»

      В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается сегодня, по всему миру проходят памятные мероприятия. В верхней палате российского парламента провели телемост с кнессетом Израиля, посвященный обсуждению фильма «Собибор».

      Картина рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печёрского, возглавившего в 1943 году восстание заключенных в одноименном лагере смерти, где нацисты уничтожили около 250 тысяч евреев. В ходе телемоста председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер кнессета Юлий Эдельштейн говорили о недопустимости искажения истории и героизации нацизма.

      Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации: «Мы очень ценим позицию Израиля, который так же, как и Россия, отстаивает необходимость борьбы с фальсификацией истории, который делает все для того, чтобы не забывалась правда о преступлениях нацистов, о холокосте, о тех миллионах людей, которые погибли, освобождая мир от этой фашистской чумы».

      смотретьНа Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники
      На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники
      В Москве бывшие узники фашистских концлагерей и их потомки традиционно встретились на Поклонной горе. Сотни граждан возложили цветы к монументу «Трагедия народов» и вместе исполнили «Бухенвальдский набат». В российской столице живут около 6 тысяч человек, которым выпали эти страшные испытания, многие оказались в нацистском плену еще будучи детьми.

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