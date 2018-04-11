Telegram попросил суд отложить рассмотрение иска Роскомнадзора

Юристы Telegram направили в Таганский суд Москвы ходатайство о переносе досудебного рассмотрения иска Роскомнадзора на более поздний срок.
Об этом сообщил руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы компании. По его словам, юристам необходимо подготовиться перед заседанием.
Павел Чиков, юрист: «Поскольку Telegram таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено».
Чиков пояснил, что, так как Тelegram является иностранной компанией, полномочия ее представителя оформляются «не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями». «Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — заявил он.
Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Досудебная подготовка по иску назначена на 12 апреля.
Напомним, неделю назад, 4 апреля, истек 15-дневный срок, в течение которого представители мессенджера должны были предоставить ФСБ ключи шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невозможности выполнения этого требования по техническим причинам.
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
Павел Чиков, юрист: «Поскольку Telegram таки определен участником процесса, его представители просят суд перенести беседу на более позднее время, дабы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Соответствующее ходатайство в Таганский суд направлено».
Чиков пояснил, что, так как Тelegram является иностранной компанией, полномочия ее представителя оформляются «не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями». «Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — заявил он.
Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Досудебная подготовка по иску назначена на 12 апреля.
Напомним, неделю назад, 4 апреля, истек 15-дневный срок, в течение которого представители мессенджера должны были предоставить ФСБ ключи шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невозможности выполнения этого требования по техническим причинам.
Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
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