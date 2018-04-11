Маша Распутина впервые расскажет шокирующую правду об отношениях с первым мужем

Новым гостем шоу «Секрет на миллион» станет певица Маша Распутина. Артистка приоткроет завесу тайны личной жизни, двух совершенно разных браков, сценической карьеры и отношений с коллегами.
Звезда шоу-бизнеса впервые после смерти первого мужа Владимира Ермакова расскажет об обидах и трудностях, возникших между супругами. Гостья программы назовет причину, по которой пожалела о заключении брака уже через год после свадьбы, и расскажет, зачем муж-продюсер настраивал её против общей дочери Лиды. Также артистка найдёт в себе силы для разговора о старшей наследнице, которая испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. Станет известно, где сейчас находится девушка на самом деле и кто помогает ей бороться за наследство отца.
Маша Распутина поделится подробностями истории любви с нынешним мужем — бизнесменом Виктором Захаровым. Телезрители узнают, что первое свидание знаменитости и миллионера закончилось скандалом, после чего певица избегала женатого поклонника несколько лет. Однако настоящая любовь не имеет преград, потому пара не смогла расстаться после случайной встречи. Ради новых отношений исполнительнице пришлось пойти на серьёзные уступки — избранник Маши выступал за приостановку концертной деятельности, сказав: «Мне не нужна гастролерша».
Также в доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой любимица публики обсудит современный шоу-бизнес и назовет своих главных друзей и врагов: объяснит, почему не здоровается с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым на протяжении 10 лет, расскажет, чем разозлила маэстро Игоря Крутого и что не поделила с Любовью Успенской.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 14 апреля, в 17:00 на НТВ.
Маша Распутина поделится подробностями истории любви с нынешним мужем — бизнесменом Виктором Захаровым. Телезрители узнают, что первое свидание знаменитости и миллионера закончилось скандалом, после чего певица избегала женатого поклонника несколько лет. Однако настоящая любовь не имеет преград, потому пара не смогла расстаться после случайной встречи. Ради новых отношений исполнительнице пришлось пойти на серьёзные уступки — избранник Маши выступал за приостановку концертной деятельности, сказав: «Мне не нужна гастролерша».
Также в доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой любимица публики обсудит современный шоу-бизнес и назовет своих главных друзей и врагов: объяснит, почему не здоровается с королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым на протяжении 10 лет, расскажет, чем разозлила маэстро Игоря Крутого и что не поделила с Любовью Успенской.
Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Маши Распутиной в субботу, 14 апреля, в 17:00 на НТВ.
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