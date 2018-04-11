Самолет ВМС США заметили у российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США появился у сирийского побережья.
P-8A Poseidon, который используют для ведения разведки, совершил длительный полет неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения в порту Тартус.
Как сообщает «Интерфакс», самолет в течение нескольких часов кружил у сирийского побережья, оставаясь над международными водами. При этом временами Poseidon приближался к российским базам на расстояние около 50 км.
Отметим, что патрульный противолодочный самолет ВМС США был замечен у сирийского побережья и накануне. Разведка активизировались на фоне заявлений о возможном ударе США и их союзников по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. При этом президент США предупредил, что эти ракеты будут «новыми и умными».
Как сообщает «Интерфакс», самолет в течение нескольких часов кружил у сирийского побережья, оставаясь над международными водами. При этом временами Poseidon приближался к российским базам на расстояние около 50 км.
Отметим, что патрульный противолодочный самолет ВМС США был замечен у сирийского побережья и накануне. Разведка активизировались на фоне заявлений о возможном ударе США и их союзников по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку на сирийский город Дума.
Ранее сегодня Дональд Трамп призвал Россию готовиться сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. При этом президент США предупредил, что эти ракеты будут «новыми и умными».
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