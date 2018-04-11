ВОЗ со ссылкой на «партнеров» заявила о 500 пострадавших от химоружия в сирийской Думе

По имеющимся у Всемирной организации здравоохранения сведениям, во время предполагаемой химической атаки в городе Дума «более 70 человек, находившихся в подвале, согласно сообщениям, скончались».
Около 500 человек обратились после 7 апреля к врачам в городе Дума с признаками воздействия отравляющих веществ. У пострадавших якобы «были признаки сильного раздражения слизистых мембран, трудности с дыханием и нарушения центральной нервной системы». Такое утверждение содержится в опубликованном сегодня докладе Всемирной организации здравоохранения. Организация ссылается на данные неназванных «партнеров в сфере здравоохранения», передает ТАСС.
ВОЗ: «По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов».
Источники ВОЗ заявили о более 70 скончавшихся. При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию «крайне токсичных химикатов».
При этом официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич подчеркнул, что все сведения были получены от неких партнеров в сфере здравоохранения из турецкого города Газиантеп, который находится на границе с Сирией. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ по-прежнему не может подтвердить применение химического оружия в Думе 7 апреля, потому что представителей организации там нет.
Директор ВОЗ Питер Салма потребовал «немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал — для оценки последствий».
Ранее эксперты из Организации по запрещению химического оружия ответили на предложение Москвы и Дамаска посетить сирийскую Думу с целью расследования предполагаемой химической атаки. Они отправятся туда в ближайшее время.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы. Однако российские военные специалисты проверили этот район и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся нанести удар по Сирии и посоветовал России «готовиться» к отражению атаки. Накануне американского лидера поддержали Франция (СМИ сообщили, что военные посоветовали Эмманюэлю Макрону ударить по Сирии с территории своей страны), а также Великобритания. Однако позже, по данным СМИ, британский премьер Тереза Мэй заявила, что все-таки прежде чем применить военную силу, необходимо дождаться результатов расследования.
Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.
ВОЗ: «По сообщениям партнеров в сфере здравоохранения, после обстрела Думы в субботу, согласно оценкам, около 500 пациентов прибыли в медицинские учреждения с признаками и симптомами, соответствующими воздействию химикатов».
Источники ВОЗ заявили о более 70 скончавшихся. При этом у 43 умерших были симптомы, якобы соответствующие воздействию «крайне токсичных химикатов».
При этом официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич подчеркнул, что все сведения были получены от неких партнеров в сфере здравоохранения из турецкого города Газиантеп, который находится на границе с Сирией. Язаревич подчеркнул, что ВОЗ по-прежнему не может подтвердить применение химического оружия в Думе 7 апреля, потому что представителей организации там нет.
Директор ВОЗ Питер Салма потребовал «немедленного беспрепятственного доступа в этот район для оказания помощи тем, кто пострадал — для оценки последствий».
Ранее эксперты из Организации по запрещению химического оружия ответили на предложение Москвы и Дамаска посетить сирийскую Думу с целью расследования предполагаемой химической атаки. Они отправятся туда в ближайшее время.
С утверждением о том, что 7 апреля в городе Думе в Восточной Гуте было применено химическое оружие, выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски». Они утверждают, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, в результате погибли десятки человек, местные жители были доставлены в больницы. Однако российские военные специалисты проверили этот район и не нашли ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у горожан. Эксперты Красного полумесяца также не нашли в городе никаких следов атаки.
В российском МИД сообщения о химатаке назвали «вбросом», в Кремле — провокацией. Тем не менее ряд западных стран, в том числе США, уже обвинили в применении химического оружия сирийские власти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся нанести удар по Сирии и посоветовал России «готовиться» к отражению атаки. Накануне американского лидера поддержали Франция (СМИ сообщили, что военные посоветовали Эмманюэлю Макрону ударить по Сирии с территории своей страны), а также Великобритания. Однако позже, по данным СМИ, британский премьер Тереза Мэй заявила, что все-таки прежде чем применить военную силу, необходимо дождаться результатов расследования.
Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в различных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения отравляющих веществ правительственными войсками.
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