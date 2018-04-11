Польша аннулировала первый отчет об авиакатастрофе под Смоленском

Польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует причины крушения
Ту-154 под Смоленском, аннулировала первый официальный отчет о причинах авиакатастрофы.
Об этом заявил глава подкомиссии Антоний Мачеревич. По его словам, на данный момент у польских властей «нет официальной позиции» по поводу катастрофы, а отчет 2011 года аннулирован в связи с тем, что в нем содержались «фальшивые тезисы». К тому же, считает Мачаревич, тот отчет создавался в условиях политического давления.
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
К таким же выводам пришла первая польская комиссия, которой руководил экс-глава МВД Ежи Миллер. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и мнением комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.
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