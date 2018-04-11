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    Володин призвал правительство зеркально ответить на санкции США

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    Володин призвал правительство зеркально ответить на санкции США

    Володин призвал правительство зеркально ответить на санкции США

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил премьеру Дмитрию Медведеву зеркально ответить на введенные Соединенными Штатами санкции, ущемляющие интересы российского бизнеса.

    Спикер Госдумы напрямую обратился к главе кабмина после того, как Медведева выступил перед депутатами с отчетом об итогах работы Правительства РФ за 6 лет.

    Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединенных Штатов, на неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса. И в этой связи, уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич, было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции из США».

    Володин отметил, что давление на Россию приобрело агрессивный характер, когда страна стала развиваться и составлять реальную конкуренцию.

    Вячеслав Володин: «На самом деле давление на нашу страну существовало всегда. Оно существовало и в периоды Российской империи, и в советский период, и даже в 90-е годы, но именно сегодня, когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она стала составлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый и агрессивный характер».

    По словам спикера Госдумы, надо «сделать ровно то, что Соединенные Штаты предпринимают по отношению к нашим товаропроизводителям». «У нас такая возможность есть», — подчеркнул Володин и добавил, что нельзя воспринимать порядочность как слабость, власти США это должны понимать.

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