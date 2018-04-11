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    На судостроительном заводе в Петербурге взорвался газ: есть погибший и пострадавшие. Санкт-Петербург, взрывы газа, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа судостроительном заводе в Петербурге взорвался газ: есть погибший и пострадавшие

    На судостроительном заводе в Петербурге взорвался газ: есть погибший и пострадавшие

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    На судостроительном заводе в Петербурге взорвался газ: есть погибший и пострадавшие

    На судостроительном заводе в Петербурге взорвался газ: есть погибший и пострадавшие

      На территории судостроительной фирмы «Алмаз» при покрасочных работах в трюме ремонтируемого корабля произошел взрыв газовоздушной смеси.

      Как сообщает ТАСС, 12 человек получили ожоги. Инцидент произошел в 13:40 в цехе на Петровском проспекте, 26. По предварительной информации МЧС, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

      Пострадавших осмотрели врачи скорой помощи. 11 рабочих госпитализированы, один скончался от тяжелых ожогов. Отметим, что пожара и задымления после взрыва не произошло.

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