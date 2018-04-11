Мать в отместку бывшему мужу назвала сына Люцифером и попыталась продать в Москве

В Москве судят гражданку Казахстана, которая в отместку мужу дала маленькому сыну имя Иван-Люцифер и попыталась продать ребенка за 1 миллион 200 тысяч рублей.

Владимир Щеглов, отец мальчика, которого мать пыталась продать, сегодня получит возможность забрать малыша домой. О том, что его бывшая жена подыскала сыну новых родителей и оценила его в 1 миллион 200 тысяч рублей, он узнал из новостей. Щеглов связался с посольством России, так как живет в Казахстане, и первым же рейсом вылетел в Москву. Только что мужчина закончил отвечать на вопросы следователей. Он заявил, что готов полностью взять на себя воспитание малыша. Мать, организовавшая сделку, находится под стражей в ожидании начала суда.



Щеглов знал, что бывшая жена попытается ему отомстить: сразу после расставания с мужем она дала сыну двойное имя Иван-Люцифер, — но не мог себе представить, что Юлия Щеглова попытатся продать мальчика. Оперативники следили за женщиной четыре месяца, с тех пор как он опубликовала в соцсетях объявление о продаже и указала цену. Сыщики от имени покупателей вели с ней переписку и удивлялись, как легко мать относилась к предстоящему расставанию с ребенком. Она потребовала от них были оплатить ей дорогу из Казахстана в Москву и обратно и арендовать квартиру на время оформления сделки.



Во время встречи, которую оперативники снимали на видео, Щеглова объяснила «покупателям», как ухаживать за мальчиком, сколько раз в день и чем кормить, как правильно пеленать. Затем от руки написала отказ от ребенка и потребовала перевести ей деньги на банковский счет. Задержали Щеглову прямо в банке. Ребенка временно поместили в приют.



Позже в суде Щеглова скажет, что готовила куда более замысловатое преступление. Получив деньги, она якобы хотела сбежать обратно в Казахстан вместе с малышом. Мотивы продажи сначала объяснила праздным любопытством: ей якобы было интересно, сколько людей ответит на такое предложение. Затем заявила, что ей не хватает денег на содержание ребенка, а муж никак не помогает. Отец Ивана-Люцифера предъявил документы, которые подтверждают, что он регулярно перечислял алименты и давал деньги по первой же просьбе.



Юлию Щеглову ждет череда судебных заседаний и психиатрическая экспертиза: на этом настаивают следователи. Они полагают, что странности в поведении женщины вызваны не только ненавистью к отцу ребенка, но и серьезными проблемами со здоровьем. Малыша сегодня же передадут отцу. Первое, что Владимир Щеглов намерен сделать по возвращении домой, — вернуть сыну нормальное имя.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.