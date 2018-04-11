В Москве мажор проехал по подземному переходу со словами «подвиньтесь»: видео

Против водителя Toyota Camry, который решил развернуться через подземный пешеходный переход, могут возбудить уголовное дело о хулиганстве.

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мажоры

Москва

Поводом для полицейской проверки стало появление в Сети любительской видеозаписи, сделанной пассажирами седана. По некоторым данным, в машине находились представители так называемой «золотой молодежи».



Сомнительный маневр уже обсудили и осудили интернет-пользователи, а теперь ролик внимательно изучают инспекторы ГИБДД.



На кадрах видно, как пешеходы вынуждены разбегаться в стороны. Они явно удивились появлению в переходе автомобиля, но сделать замечание лихачу не рискнули. Еще бы, ведь судя по комментариям шофера-нарушителя, он себя в подземном переходе чувствовал, иначе не скажешь, по-хозяйски. И не без удовольствия комментировал каждое свое действие фразами «подвиньтесь» и «дай проехать». Пассажир же, снимающий видео, добавил, что такая поездка — «необходимость».



Вероятно, установить нарушителя позволят записи уличных камер наблюдения. Полицейские просматривают видеоархив.