Чемпион по боксу заново учится сидеть и говорить после нападения вооруженной банды

Супруга боксера из Краснодара Игоря Одношивкина просит о помощи. Для реабилитации спортсмена, который после нападения банды преступников заново учится сидеть и говорить, требуются большие деньги.

На ринге Игорь Одношивкин был супертяжеловесом. В это сложно поверить, глядя на то, как он изменился. Одношивкин, один из самых успешных спортсменов региона, всегда говорил, что любые конфликты решаются словом, а не кулаками, но преступники, напавшие на него, явно не разделяли этой позиции. Напавшие на него били молотками, стреляли в ноги, спину, но самое страшное ранение — пуля с проникновением в мозг. 36 дней в коме, 3 месяца на искусственной вентиляции легких, 5 месяцев в нейрореанимации.



Врачи сомневались, что Одношивкин выживет. Теперь его, как младенца, заново учат держать голову, переворачиваться, сидеть и говорить. Сейчас уже есть шансы, что когда-нибудь он встанет на ноги и снова заговорит. Сейчас нужно найти реанимобиль с бригадой медиков, которые доставят Игоря в Ялту, в специализированную клинику на курс реабилитации. Однако все упирается в деньги. На реабилитацию нужна сумма, непосильная для супруги спортсмена Виктории, которая стала ему сиделкой.



Виктория Одношивкина изо всех сил старается помочь мужу и не показывает, что ей тяжело. Слезы она не может сдержать только тогда, когда рассказывает о самом нападении. Супруги подъехали к своему дому. Когда они вышли из машины, их окружили пятеро вооруженных мужчин. Игорь велел жене бежать, а сам попытался отвлечь преступников. Позже полицейские нашли на месте нападения 16 гильз. 8 пуль попали в спортсмена.



За этим нападением последовала целая цепь громких событий. Через несколько дней полицейские преследовали иномарку Никиты Медведева — по материалам дела, этот человек мог участвовать в нападении на боксера. Во время погони он неожиданно вышел из салона и открыл огонь по патрульным. Спустя несколько минут спровоцировал аварию и убежал с оружием в руках. Позднее его все же задержали. Суда дожидаются трое его предполагаемых подельников, еще пятеро — до сих пор в розыске.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.