В Таиланде умер россиянин, впавший в кому после укуса комара

Житель Барнаула Герасим Григорьев, который впал в кому, заразившись лихорадкой денге в Таиланде, скончался.
О смерти россиянина в больнице на острове Пхукет рассказали его родные.
При этом близкие Григорьева не могут даже получить его тело. Дело в том, что в Таиланд россиянин приехал без медстраховки, из-за чего образовался солидный долг за лечение. Он составил примерно 64 тысячи долларов, таких денег у семьи нет.
Более того, как отмечает РИА Новости, тело умершего не выдадут родным до тех пор, пока они не выплатят не только полную сумму долга, но и не оплатят хранение тела в морге до дня выдачи (около 160 долларов в день).
Не может помочь в этой ситуации и посольство РФ. Дипломаты подчеркивают, что у посольства нет необходимых средств, а в России нет общественного фонда для таких ситуаций.
Напомним, о том, что 32-летний барнаулец попал в больницу в Таиланде с лихорадкой денге, стало известно в середине марта. Позднее мужчина впал в кому. Разрешения на транспортировку россиянина домой лечащий врач не дал.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами. Больные страдают от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.
При этом близкие Григорьева не могут даже получить его тело. Дело в том, что в Таиланд россиянин приехал без медстраховки, из-за чего образовался солидный долг за лечение. Он составил примерно 64 тысячи долларов, таких денег у семьи нет.
Более того, как отмечает РИА Новости, тело умершего не выдадут родным до тех пор, пока они не выплатят не только полную сумму долга, но и не оплатят хранение тела в морге до дня выдачи (около 160 долларов в день).
Не может помочь в этой ситуации и посольство РФ. Дипломаты подчеркивают, что у посольства нет необходимых средств, а в России нет общественного фонда для таких ситуаций.
Напомним, о том, что 32-летний барнаулец попал в больницу в Таиланде с лихорадкой денге, стало известно в середине марта. Позднее мужчина впал в кому. Разрешения на транспортировку россиянина домой лечащий врач не дал.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое переносится комарами. Больные страдают от высокой температуры, сильной головной и мышечной боли.
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