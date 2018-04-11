На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

смотреть Мир вспоминает переживших ужасы плена узников фашистских лагерей

В российской столице живут около 6 тысяч человек, которым выпали эти страшные испытания. На встречу сегодня пришли, конечно, далеко не все. Большинству бывших узников сегодня за 80.: «Детей — в одну сторону, пожилых — в другую сторону, молодых — в третью. Нас проверяли немецкие врачи, делали метки. Моя метка — восьмерка. Здоровых детей сажали в поезд, в телячий вагон, и отправляли в Польшу в очень большой лагерь. Там я прожила два года без двух дней».Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. Эта дата установлена в память о восстании заключенных в расположенном на территории Германии нацистском концлагере Бухенвальд. Бунт произошел 11 апреля 1945 года. Узникам удалось обезоружить более 800 солдат охраны. После того как 13 апреля к лагерю подошли американские войска, он был полностью освобожден.