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    На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники. Великая Отечественная война, Москва, история, памятные даты, фашизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

    На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

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    На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

    На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

    На Поклонной горе собрались бывшие нацистские пленники

      В Москве на Поклонной горе сегодня звучал «Бухенвальдский набат». В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей у монумента «Трагедия народов» собрались люди, которые, будучи детьми, оказались в нацистском плену.

      В российской столице живут около 6 тысяч человек, которым выпали эти страшные испытания. На встречу сегодня пришли, конечно, далеко не все. Большинству бывших узников сегодня за 80.

      Серафима Кошмар: «Детей — в одну сторону, пожилых — в другую сторону, молодых — в третью. Нас проверяли немецкие врачи, делали метки. Моя метка — восьмерка. Здоровых детей сажали в поезд, в телячий вагон, и отправляли в Польшу в очень большой лагерь. Там я прожила два года без двух дней».

      смотретьМир вспоминает переживших ужасы плена узников фашистских лагерей
      Мир вспоминает переживших ужасы плена узников фашистских лагерей
      Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. Эта дата установлена в память о восстании заключенных в расположенном на территории Германии нацистском концлагере Бухенвальд. Бунт произошел 11 апреля 1945 года. Узникам удалось обезоружить более 800 солдат охраны. После того как 13 апреля к лагерю подошли американские войска, он был полностью освобожден.

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