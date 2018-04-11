В ГИБДД выяснили, кто чаще всего нарушает ПДД в Москве

Инспекторы ГИБДД составили социологический портрет нарушителя ПДД в Москве. В основном нарушителями становятся мужчины.
Виктор Коваленко, глава управления ГИБДД по Москве: «Сделали некий социологический портрет, чтобы можно было понять, кто является потенциальным нарушителем в Москве. В основном это мужчины, граждане РФ, представители рабочих профессий или профессиональные водители».
Также в ГИБДД выяснили, что наибольшее количество аварий в столице происходит вечером — с 17:00 до 23:00. В это же время автомобилисты чаще всего превышают скорость — примерно на 35%.
Инспекторы отмечают, что 75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, и только в 14% случаев виноват пешеход, сообщает ТАСС.
Также в ГИБДД выяснили, что наибольшее количество аварий в столице происходит вечером — с 17:00 до 23:00. В это же время автомобилисты чаще всего превышают скорость — примерно на 35%.
Инспекторы отмечают, что 75% ДТП происходят из-за нарушений водителем правил движения, и только в 14% случаев виноват пешеход, сообщает ТАСС.
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