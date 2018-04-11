В Кремле подтвердили, что инаугурация Путина пройдет 7 мая

смотреть Глава ЦИК вручила Путину удостоверение избранного президента

Пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, действительно ли дата инаугурации назначена на 7 мая и является окончательной, ответил утвердительно.Ранее премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с ежегодным докладом о работе кабинета министров, сообщил, что 7 мая, после вступления в должность президента, в соответствии с Конституцией правительство сложит свои полномочия.Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов на выборах 18 марта. За его кандидатуру проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Этот срок станет для Путина четвертым.