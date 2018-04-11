Медведев назвал последние 6 лет годами испытаний экономики на прочность

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел в Госдуму с отчетом о работе кабмина за прошедшие 6 лет.
По словам главы правительства, никогда ранее российская экономика не получала столько сильных ударов одновременно.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Эти 6 лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно».
Премьер сообщил, что за 6 лет Россия проделала путь, на который у других стран и без санкций уходят десятилетия.
Дмитрий Медведев: «За 6 лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия, причем в условиях, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Мы справились. В этом никто из нас и не сомневался».
По словам Медведева, с таким же настроем страна вступает в новый период развития.
Дмитрий Медведев: «Как показали итоги выборов и в Госдуму в 2016 году, и особенно президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс — курс на развитие России, который мы все вместе реализовывали 6 лет».
Выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за прошедшие 6 лет, Медведев назвал эти годы «периодом большой стройки».
Дмитрий Медведев: «Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов и школ, в городах ремонтируются дворы и парки».
Медведев отметил, что практически заново отстроен принимавший Олимпиаду город Сочи, сейчас порядок наводится в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Эти 6 лет, очевидно, это не преувеличение, не фигура речи, были годами испытаний, испытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько сильных ударов одновременно».
Премьер сообщил, что за 6 лет Россия проделала путь, на который у других стран и без санкций уходят десятилетия.
Дмитрий Медведев: «За 6 лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия, причем в условиях, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие. Мы справились. В этом никто из нас и не сомневался».
По словам Медведева, с таким же настроем страна вступает в новый период развития.
Дмитрий Медведев: «Как показали итоги выборов и в Госдуму в 2016 году, и особенно президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс — курс на развитие России, который мы все вместе реализовывали 6 лет».
Выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за прошедшие 6 лет, Медведев назвал эти годы «периодом большой стройки».
Дмитрий Медведев: «Мы никогда раньше не возводили столько жилья, столько детских садов и школ, в городах ремонтируются дворы и парки».
Медведев отметил, что практически заново отстроен принимавший Олимпиаду город Сочи, сейчас порядок наводится в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
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