Песков: Путин пока не планирует контактировать с лидерами США, Франции и Великобритании

Президент России пока не планирует прямых контактов с лидерами Франции, а также других стран, которые ранее заявляли о своей готовности нанести удар по Сирии в ответ на применение химического оружия в этой стране, заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами США, Франции и Великобритании, пресс-секретарь российского лидера сказал, что «таких контактов сейчас в планах нет».
«У президента телефонного разговора с президентом США пока не запланировано», — добавил он.
Кроме того, Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на сообщения СМИ о готовящемся США ударе по Сирии.
Ранее появилась информация, что США перебрасывают к сирийским берегам ударную группу ВМС с авианосцем. В Пентагоне назвали операцию «плановой» и нацеленной «на обеспечение безопасности на море».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям. Следом, по данным СМИ, Великобритания заявила, что пока не готова поддержать США.
«У президента телефонного разговора с президентом США пока не запланировано», — добавил он.
Кроме того, Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на сообщения СМИ о готовящемся США ударе по Сирии.
Ранее появилась информация, что США перебрасывают к сирийским берегам ударную группу ВМС с авианосцем. В Пентагоне назвали операцию «плановой» и нацеленной «на обеспечение безопасности на море».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям. Следом, по данным СМИ, Великобритания заявила, что пока не готова поддержать США.
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