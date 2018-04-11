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    Песков: Путин пока не планирует контактировать с лидерами США, Франции и Великобритании

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    Песков: Путин пока не планирует контактировать с лидерами США, Франции и Великобритании

    Песков: Путин пока не планирует контактировать с лидерами США, Франции и Великобритании

    Президент России пока не планирует прямых контактов с лидерами Франции, а также других стран, которые ранее заявляли о своей готовности нанести удар по Сирии в ответ на применение химического оружия в этой стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналиста о возможности контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами США, Франции и Великобритании, пресс-секретарь российского лидера сказал, что «таких контактов сейчас в планах нет».

    «У президента телефонного разговора с президентом США пока не запланировано», — добавил он.
    Кроме того, Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на сообщения СМИ о готовящемся США ударе по Сирии.

    Ранее появилась информация, что США перебрасывают к сирийским берегам ударную группу ВМС с авианосцем. В Пентагоне назвали операцию «плановой» и нацеленной «на обеспечение безопасности на море».

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