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Ежегодный отчет о работе правительства
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    Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за 6 лет совместной работы

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    Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за 6 лет совместной работы

    Медведев поблагодарил депутатов Госдумы за 6 лет совместной работы

    За прошедшие шесть лет Госдума подготовила более полутора тысяч законов на основе инициатив правительства, сообщил Дмитрий Медведев.

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления с отчетом в Госдуме поблагодарил депутатов за совместную работу. Он сообщил, что за прошедшие шесть лет депутаты приняли более полутора тысяч законов на основе инициатив, подготовленных правительством.

    Напомним, сегодня премьер-министр РФ выступает в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Трансляцию выступления ведет сайт НТВ.Ru.

    В начале выступления Медведев отметил, что этот отчет станет последним для кабмина в нынешнем составе, так как, согласно Конституции РФ, после инаугурации избранного президента правительство должно сложить полномочия.

    Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ: «Отчет правительства — это обычно подведение итогов работы за год, но с учетом того, что это особый отчет… наверное, недостаточно говорить только об этом. Страна выбрала президента, и 7 мая, после его вступления в должность, в соответствии с Конституцией, правительство сложит свои полномочия. Поэтому это последний отчет его нынешнего состава, поэтому я считаю важным вспомнить шесть лет работы, какими они были».

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