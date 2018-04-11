Жителей Красноярска пригласили на трансляцию взрыва старой трубы ТЭЦ

Разбор старой трубы красноярской
ТЭЦ-1 досрочно завершат с помощью взрыва. Жителей пригласили посмотреть прямую трансляцию этого момента.
Об установке большого экрана для зрителей, которые смогут на безопасном расстоянии увидеть падающую после управляемого взрыва трубу ТЭЦ, сообщили в красноярском филиале Сибирской генерирующей компании.
Сибирская генерирующая компания, красноярский филиал: «На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании досрочно завершается демонтаж первой дымовой трубы. В эту пятницу, 13 апреля, в 7:30 последние 40 метров сооружения будут снесены с помощью промышленного управляемого взрыва. На территории станции на безопасном для зрителей расстоянии будет установлен большой экран с прямой трансляцией происходящего».
В компании уточнили, что снос трубы позволит ускорить строительство новой дымовой трубы в рамках экологической модернизации ТЭЦ-1.
Сибирская генерирующая компания, красноярский филиал: «На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании досрочно завершается демонтаж первой дымовой трубы. В эту пятницу, 13 апреля, в 7:30 последние 40 метров сооружения будут снесены с помощью промышленного управляемого взрыва. На территории станции на безопасном для зрителей расстоянии будет установлен большой экран с прямой трансляцией происходящего».
В компании уточнили, что снос трубы позволит ускорить строительство новой дымовой трубы в рамках экологической модернизации ТЭЦ-1.
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