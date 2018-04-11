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    В СБУ решили не госпитализировать голодающую Надежду Савченко

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    В СБУ решили не госпитализировать голодающую Надежду Савченко

    В СБУ решили не госпитализировать голодающую Надежду Савченко

    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, находится в изоляторе временного содержания СБУ, в больницу ее не повезут.

    Надежде Савченко оказывается полная медицинская помощь на месте — в СИЗО, заявили интернет-изданию «Украинская правда» в пресс-службе СБУ.

    Накануне сестра Савченко Вера заявила, что депутата должны были сегодня отвезти в больницу, об этом якобы попросила сама арестованная, что для нее «не свойственно». Надежда Савченко объявила голодовку с 23 марта.

    смотретьСестра Савченко рассказала НТВ о своем обращении к президенту США
    Сестра Савченко рассказала НТВ о своем обращении к президенту США
    Напомним, в конце марта Верховная рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в попытке организации государственного переворота: по версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Суд принял решение о ее аресте. Савченко заявила, что все ее действия были «сюрреализмом и политической провокацией» и преследовали цель «показать властям, что они тоже смертны».

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