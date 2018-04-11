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    В Чувашии легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие

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    • Фото: 21.мвд.рф
    В Чувашии легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие

    В Чувашии легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие

    В Чувашии легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие
  • Фото: 21.мвд.рф

    • В Чувашии на 10-м км трассы Р-173 столкнулись легковушка и маршрутный микроавтобус. В результате погибли два человека, двое получили травмы.

    Авария случилась утром, в 9:20 по московскому времени на автодороге Гигант — Большой Сундырь неподалеку от Александро-Невского православного мужского монастыря в древне Каршлыхи.

    По словам представителя МВД по региону Ольги Павловой, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Transit. В салоне микроавтобуса в этот момент находились десять пассажиров. Один из них обратился за помощью к медикам.

    Погибшие — двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель ВАЗ пострадал, он госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости.

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