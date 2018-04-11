В Чувашии легковушка врезалась в микроавтобус, есть погибшие

В Чувашии на
10-м км трассы Р-173 столкнулись легковушка и маршрутный микроавтобус. В результате погибли два человека, двое получили травмы.
Авария случилась утром, в 9:20 по московскому времени на автодороге Гигант — Большой Сундырь неподалеку от Александро-Невского православного мужского монастыря в древне Каршлыхи.
По словам представителя МВД по региону Ольги Павловой, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Transit. В салоне микроавтобуса в этот момент находились десять пассажиров. Один из них обратился за помощью к медикам.
Погибшие — двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель ВАЗ пострадал, он госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости.
По словам представителя МВД по региону Ольги Павловой, водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Ford Transit. В салоне микроавтобуса в этот момент находились десять пассажиров. Один из них обратился за помощью к медикам.
Погибшие — двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель ВАЗ пострадал, он госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости.
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