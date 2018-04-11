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    Австралия готова поддержать возможный удар США по Сирии

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    Австралия готова поддержать возможный удар США по Сирии

    Австралия готова поддержать возможный удар США по Сирии

    Глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что страна готова поддержать возможный удар США по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.

    Как пишет издание Australian, Бишоп заявила о готовности поддержать военные действия США, если они будут «взвешенны и пропорциональны».

    Джули Бишоп, глава МИД Австралии: «Я не буду комментировать военные действия США. Но если США действительно нанесут авиаудары в ответ на применение химического оружия против мирных жителей, Австралия поддержит любые взвешенные и пропорциональные действия».

    Бишоп также отметила, что если Россия и Сирия не причастны к этой атаке, им «нет причины опасаться независимого расследования» и призвала не стоять у него на пути.

    Джули Бишоп: «Если Россия или другие участники, включая сирийский режим, считают, что они не причастны к этой атаке, им нет причины бояться независимого расследования, которого добиваются США».

    Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».

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    О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.

    Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.

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