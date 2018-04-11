Австралия готова поддержать возможный удар США по Сирии

Глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что страна готова поддержать возможный удар США по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в Восточной Гуте.
Как пишет издание Australian, Бишоп заявила о готовности поддержать военные действия США, если они будут «взвешенны и пропорциональны».
Джули Бишоп, глава МИД Австралии: «Я не буду комментировать военные действия США. Но если США действительно нанесут авиаудары в ответ на применение химического оружия против мирных жителей, Австралия поддержит любые взвешенные и пропорциональные действия».
Бишоп также отметила, что если Россия и Сирия не причастны к этой атаке, им «нет причины опасаться независимого расследования» и призвала не стоять у него на пути.
Джули Бишоп: «Если Россия или другие участники, включая сирийский режим, считают, что они не причастны к этой атаке, им нет причины бояться независимого расследования, которого добиваются США».
Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.
Джули Бишоп, глава МИД Австралии: «Я не буду комментировать военные действия США. Но если США действительно нанесут авиаудары в ответ на применение химического оружия против мирных жителей, Австралия поддержит любые взвешенные и пропорциональные действия».
Бишоп также отметила, что если Россия и Сирия не причастны к этой атаке, им «нет причины опасаться независимого расследования» и призвала не стоять у него на пути.
Джули Бишоп: «Если Россия или другие участники, включая сирийский режим, считают, что они не причастны к этой атаке, им нет причины бояться независимого расследования, которого добиваются США».
Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».
О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.
Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.
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