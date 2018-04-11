Владелец сети магазинов OBI пропал на курорте в Альпах

Спасатели в Альпах ищут немецкого миллиардера
Карла-Эривана Хауба, который не выходит на связь уже три дня.
Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, глава группы компаний Tengelmann, в которую входит сеть хозяйственных магазинов OBI, пропал в Альпах на границе Италии и Швейцарии. Миллиардер, известный своей страстью к горнолыжному спорту, не выходит на связь с субботы, сообщает издание Corrierre della sera.
Сообщается, что у 58-летнего коммерсанта была назначена деловая встреча в швейцарском Церматте в субботу в 4 часа дня, но он на нее так и не приехал.
Семья Хауба заявила, что готова выделить «неограниченные средства» на поиски, однако ускорить поисковую операцию пока невозможно из-за плохих погодных условий: в районе идет сильный снег.
Tengelmann Group, которую возглавляет Хауб, владеет не только сетью магазинов OBI, но и крупнейшей в Германии сетью магазинов одежды и текстиля Kik. Семья Хауба считается одной из самых богатых в стране. По данным Forbes, ее состояние на 2018 год оценивается в 6,4 млрд долларов.
Сообщается, что у 58-летнего коммерсанта была назначена деловая встреча в швейцарском Церматте в субботу в 4 часа дня, но он на нее так и не приехал.
Семья Хауба заявила, что готова выделить «неограниченные средства» на поиски, однако ускорить поисковую операцию пока невозможно из-за плохих погодных условий: в районе идет сильный снег.
Tengelmann Group, которую возглавляет Хауб, владеет не только сетью магазинов OBI, но и крупнейшей в Германии сетью магазинов одежды и текстиля Kik. Семья Хауба считается одной из самых богатых в стране. По данным Forbes, ее состояние на 2018 год оценивается в 6,4 млрд долларов.
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