Взаимное вето: заблокированы все резолюции Совбеза ООН по химатаке в сирийской Думе

Этой ночью в
Нью-Йорке обсуждали, как не допустить развития военного сценария в Сирии. Члены Совета безопасности ООН вновь призывали разобраться с сообщениями о химической атаке в Думе, но договориться не удалось. Ни один из проектов резолюции не нашел поддержки, хотя выбрать было из чего. Только Москва предложила два компромиссных варианта, но Вашингтон, как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, заинтересован не в расследовании, а в том, чтобы найти предлог для применения силы.
Это был день сразу трех резолюций в Совбезе ООН. Все на одну тему: как расследовать инцидент в сирийской Думе. Первый документ был вынесен на голосование Соединенными Штатами. Помимо того, что в нем еще до самого расследования уже назначался виновный в последней предполагаемой химической атаке — сирийские власти, в нем также был прописан возврат к старому механизму расследования случаев применения химоружия, от которого Россия отказалась еще несколько месяцев назад, считая, что он не в состоянии осуществить объективное следствие.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Делегация США сегодня вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов Совбеза ООН. Это неправда, что там учтены почти все наши требования».
В итоге во время голосования по американской резолюции Россия применила право вето, но когда на стол лег уже российский документ, его фактически проигнорировали западные страны. 7 членов Совбеза ООН выступили против вынесения российского варианта на голосование. Постпред США Никки Хейли раскритиковала документ и обвинила Россию в поддержке, как она выразилась, «чудовища, а не сирийского народа».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Российское предложение было вовсе не о независимом и объективном расследовании, речь идет о защите режима Асада».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Россия попыталась вывести ситуацию из дипломатического клинча, предложив третий проект, упрощенный, в котором говорилось о необходимости установить факты произошедшего в сирийской Думе и обеспечить безопасность работы там экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые вскоре отправятся в Сирию. Ничего больше. Но даже в этом тексте Соединенные Штаты увидели подвох, назвав его игрой.
Василий Небензя: «Вы говорите, что мы очень хороши в играх, что мы хорошо playing games. Не знаю, не уверен. Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. Вы очень хороши в угрозах, и те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий. Я еще раз просил бы вас воздержаться от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии».
Совбез ООН еще не оставляет надежду договориться по Сирии. Свой проект резолюции есть у Швеции, но смогут ли дипломаты в ближайшие дни свести его к общему знаменателю при, кажется, неразрешимых противоречиях — неизвестно.
Тем временем Америка продолжает наращивать свою боевую группировку в Средиземном море. Сегодня с базы в Норфлоке туда отправилась ударная группа ВМС США из 8 кораблей, вооруженных десятками крылатых ракет. Возглавляет суда авианосец «Гарри Трумэн».
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН: «Делегация США сегодня вновь пытается ввести в заблуждение международную общественность и делает еще один шаг в направлении конфронтации, поставив на голосование проект резолюции, не пользующийся единодушной поддержкой членов Совбеза ООН. Это неправда, что там учтены почти все наши требования».
В итоге во время голосования по американской резолюции Россия применила право вето, но когда на стол лег уже российский документ, его фактически проигнорировали западные страны. 7 членов Совбеза ООН выступили против вынесения российского варианта на голосование. Постпред США Никки Хейли раскритиковала документ и обвинила Россию в поддержке, как она выразилась, «чудовища, а не сирийского народа».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Российское предложение было вовсе не о независимом и объективном расследовании, речь идет о защите режима Асада».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, Россия попыталась вывести ситуацию из дипломатического клинча, предложив третий проект, упрощенный, в котором говорилось о необходимости установить факты произошедшего в сирийской Думе и обеспечить безопасность работы там экспертов Организации по запрещению химического оружия, которые вскоре отправятся в Сирию. Ничего больше. Но даже в этом тексте Соединенные Штаты увидели подвох, назвав его игрой.
Василий Небензя: «Вы говорите, что мы очень хороши в играх, что мы хорошо playing games. Не знаю, не уверен. Зато я точно знаю, что вы очень хороши в угрозах. Вы очень хороши в угрозах, и те угрозы, которые вы сейчас произносите в отношении Сирии, должны нас всех чрезвычайно беспокоить, потому что мы можем стоять на пороге очень, очень тяжелых, печальных событий. Я еще раз просил бы вас воздержаться от тех планов, которые вы, возможно, вынашиваете по Сирии».
Совбез ООН еще не оставляет надежду договориться по Сирии. Свой проект резолюции есть у Швеции, но смогут ли дипломаты в ближайшие дни свести его к общему знаменателю при, кажется, неразрешимых противоречиях — неизвестно.
Тем временем Америка продолжает наращивать свою боевую группировку в Средиземном море. Сегодня с базы в Норфлоке туда отправилась ударная группа ВМС США из 8 кораблей, вооруженных десятками крылатых ракет. Возглавляет суда авианосец «Гарри Трумэн».
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