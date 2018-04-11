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    Air France обещает поднять зарплаты бастующим сотрудникам. авиация, Германия, Air France, Lufthansa, авиакомпании, самолеты, забастовки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВAir France обещает поднять зарплаты бастующим сотрудникам

    Air France обещает поднять зарплаты бастующим сотрудникам

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    Air France обещает поднять зарплаты бастующим сотрудникам

    Air France обещает поднять зарплаты бастующим сотрудникам

      Руководство Air France согласилось пойти на уступки бастующим сотрудникам. Авиакомпания пообещала увеличить им жалование в ближайшие 3 года. Ожидается, что переговоры о размере надбавок начнутся уже завтра.

      Сегодня — последний день двухдневной забастовки, из-за которой компании пришлось отменить около трети рейсов. На работу не вышли пилоты, бортпроводники и сотрудники наземных служб.

      Всем, кто летит Air France, рекомендуют заранее уточнять информацию о рейсе и дают возможность поменять билет на другие даты. Общий ущерб от забастовки уже оценили в 170 миллионов евро.

      смотретьВ Германии бастуют работники наземных служб аэропортов
      В Германии бастуют работники наземных служб аэропортов
      Накануне вместе с Air France часть полетов отменила и немецкая Lufthansa. В аэропортах сразу нескольких городов Германии бастовали члены профсоюза работников наземных служб. Сегодня рейсы Lufthansa возобновились.

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