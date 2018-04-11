В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео

Массовая авария с участием самосвала и еще 9 машин произошла ночью на
юго-западе Москвы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
Авария произошла в районе дома 21 по Профсоюзной улице. Источник в экстренных службах рассказал, что тяжелый самосвал на небольшой скорости въехал в остановившиеся на светофоре легковые машины.
Грузовик повредил четыре Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и два Hyundai Solaris. Три автомобиля оказались машинами такси, сообщает агентство «Москва».
Рассматриваются две версии ДТП — усталость водителя и отказ тормозов самосвала.
Авария произошла в районе дома 21 по Профсоюзной улице. Источник в экстренных службах рассказал, что тяжелый самосвал на небольшой скорости въехал в остановившиеся на светофоре легковые машины.
Грузовик повредил четыре Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и два Hyundai Solaris. Три автомобиля оказались машинами такси, сообщает агентство «Москва».
Рассматриваются две версии ДТП — усталость водителя и отказ тормозов самосвала.
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