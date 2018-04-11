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    В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео

    В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео

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    В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео

    В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео

    В Москве самосвал смял девять машин на светофоре: видео
    • Фото: mreporter.ru

      • Массовая авария с участием самосвала и еще 9 машин произошла ночью на юго-западе Москвы.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

      Авария произошла в районе дома 21 по Профсоюзной улице. Источник в экстренных службах рассказал, что тяжелый самосвал на небольшой скорости въехал в остановившиеся на светофоре легковые машины.

      Грузовик повредил четыре Volkswagen, Lexus, Toyota Camry, Kia Rio и два Hyundai Solaris. Три автомобиля оказались машинами такси, сообщает агентство «Москва».

      Рассматриваются две версии ДТП — усталость водителя и отказ тормозов самосвала.

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