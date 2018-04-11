Приморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков

Во Владивостоке на крупнейшей в мире рыбоперерабатывающей плавбазе «Всеволод Сибирцев» прошло заседание Морского совета при губернаторе Приморья.

Собравшиеся сошлись во мнении, что для промысла иваси необходимы отдельные суда для вылова и переработки, но последних намного меньше, поэтому нужно помочь.



Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Надо обращение такое сделать, в действительности поддержать рыбаков. Секретарю и департаменту подготовить такое обращение за моей подписью».



По словам Андрея Тарасенко, предложения направят в Морскую коллегию при Правительстве РФ.