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    Приморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков. Приморье, корабли и суда, рыба и рыбоводство, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПриморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков

    Приморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков

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    Приморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков

    Приморские власти пообещали поддержать нуждающихся в судах рыбаков

      Во Владивостоке на крупнейшей в мире рыбоперерабатывающей плавбазе «Всеволод Сибирцев» прошло заседание Морского совета при губернаторе Приморья.

      Собравшиеся сошлись во мнении, что для промысла иваси необходимы отдельные суда для вылова и переработки, но последних намного меньше, поэтому нужно помочь.

      Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Надо обращение такое сделать, в действительности поддержать рыбаков. Секретарю и департаменту подготовить такое обращение за моей подписью».

      По словам Андрея Тарасенко, предложения направят в Морскую коллегию при Правительстве РФ.

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