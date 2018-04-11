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    В Красноярске расследуют гибель ребенка, которого не лечили от ВИЧ

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    В Красноярске расследуют гибель ребенка, которого не лечили от ВИЧ

    В Красноярске расследуют гибель ребенка, которого не лечили от ВИЧ

    Красноярские следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехлетнего мальчика, которого родители не лечили от ВИЧ.

    По версии следствия, ребенок родился в 2011 году в семье ВИЧ-инфицированных родителей. Мать и отец ребенка всячески уклонялись от помощи врачей и не обследовали сына.

    В 2013 году мать мальчика умерла. После этого ребенка фактически воспитывали тетя и бабушка. Отец сыном практически не занимался.

    В 2017 году мальчик тяжело заболел пневмонией и попал в больницу. Тогда-то врачи и выяснили, что ребенок инфицирован ВИЧ. Однако даже после этого родственники не озаботились его лечением. В результате в марте 2018 года мальчик скончался, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

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