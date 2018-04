СМИ выяснили, в какое «безопасное место» увезли дочь Скрипаля

смотреть С тайно вывезенной из больницы Юлией Скрипаль работают психологи и сотрудники спецслужб

Как сообщает The Sun со ссылкой на свои источники, Юлия Скрипаль находится в госпитале на военной базе под присмотром вооруженной охраны. Источник подчеркнул, что спецслужбы опасаются «нового покушения». За здоровьем россиянки наблюдают медики: источник отметил, что последствия воздействия на Юлию «нервнопаралитического газа» неизвестны и «могут возникнуть в любой момент».При этом ранее британские власти не сообщали, что вещество было именно газом, а источники в The Mail on Sunday говорили, что для атаки на Скрипалей использовалось вещество в форме геля. Оно якобы было нанесено на ручку двери. Также газета рассказала, что «совершенно случайно медики со знаниями о химоружии были на смене в больнице», в которую привезли отца и дочь. Именно эти два врача недавно проходили курсы в «Портон-Даун», что позволило им быстро распознать признаки отравления нервнопаралитическим веществом.Накануне в окружной больнице Солсбери сообщили о выписке Юлии Скрипаль. Россиянка на публике пока не появлялась . Британские власти заявляют, что она сама попросила о сохранении конфиденциальности и сейчас находится в «безопасном месте». Посольство России поздравило Юлию с выздоровлением, но потребовало от британских властей доказать, что все происходящее с ней делается по ее собственной воле . Дипломаты, которые добиваются встречи с соотечественницей, до сих пор не получили никакой информации о деле Скрипалей по официальным каналам.Сама Юлия Скрипаль фактически находится в заложниках у спецслужб : у россиянки нет ни телефона, ни выхода в Интернет. До нее не могут дозвониться родственники, с ней не могут связаться представители российского генконсульства.Британские власти тем временем заявили, что намерены снести дом Сергея Скрипаля. Также под снос могут попасть ресторан Zizzi и паб The Mill, в которых отдыхали Скрипали в день отравления. Вокруг ключевых мест, связанных с отравлением, собираются возвести 3-метровые заборы.