СМИ узнали содержание беседы Трампа с советниками об ударе по территории Сирии

В американской прессе появились сообщения о ведущихся Дональдом Трампом и его советниками обсуждениях, касающихся нанесения удара по сирийской территории. По информации СМИ, рассматривается возможность атак по различным целям и проведение операции в течение нескольких дней.
Как пишет The New York Times, глава Белого дома с советниками говорили о более серьезном, чем прошлогодний, ударе по Сирии. США 7 апреля 2017 года ракетами атаковали военную базу в провинции Хомс, что на западе САР. Тогда по авиабазе «Шайрат» с боевых кораблей, находившихся в Средиземном море, были выпущены около 60 ракет «Томагавк».
Из материала The New York Times: «Как заявили официальные представители администрации, они рассчитывают на то, что новый удар будет более обширным, чем прошлогодний, вопрос вызвало только то, насколько обширнее он должен быть».
По информации издания, звучали опасения, что «операция такого же масштаба не будет эффективной для сдерживания военных усилий Сирии». Как сообщает газета, рассматривались предложения о том, чтобы в ходе новой операции, в отличие от атаки годовалой давности, «удары бы наносились не только по одной цели, а проведение операции не ограничивалось одним днем».
Из материала The New York Times: «Тем не менее Дональд Трамп по-прежнему неохотно отнесся к боле глубокому и длительному вовлечению США в Сирию. Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит, поэтому Пентагон склонятся к прошлогоднему варианту, когда два эсминца ВМС США осуществили пуск по авиабазе „Шайрат“ 59 „Томагавков“».
По данным газеты, Великобритания и Франция заявили о готовности поддержать удар сирийской территории, однако накануне премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в телефонной беседе с Дональдом Трампом заявила, что не следует спешить с атакой до тех пор, пока не появятся весомые доказательства применения химоружия в сирийской Думе.
Как передает телеканал CNN Turk, американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», подошел к сирийскому городу Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. Сообщалось, что совсем скоро к «Дональду Куку» присоединится ракетный эсминец ВМС США «Портер». Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» направляется в сторону Европы и Ближнего Востока.
Из материала The New York Times: «Как заявили официальные представители администрации, они рассчитывают на то, что новый удар будет более обширным, чем прошлогодний, вопрос вызвало только то, насколько обширнее он должен быть».
По информации издания, звучали опасения, что «операция такого же масштаба не будет эффективной для сдерживания военных усилий Сирии». Как сообщает газета, рассматривались предложения о том, чтобы в ходе новой операции, в отличие от атаки годовалой давности, «удары бы наносились не только по одной цели, а проведение операции не ограничивалось одним днем».
Из материала The New York Times: «Тем не менее Дональд Трамп по-прежнему неохотно отнесся к боле глубокому и длительному вовлечению США в Сирию. Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит, поэтому Пентагон склонятся к прошлогоднему варианту, когда два эсминца ВМС США осуществили пуск по авиабазе „Шайрат“ 59 „Томагавков“».
По данным газеты, Великобритания и Франция заявили о готовности поддержать удар сирийской территории, однако накануне премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в телефонной беседе с Дональдом Трампом заявила, что не следует спешить с атакой до тех пор, пока не появятся весомые доказательства применения химоружия в сирийской Думе.
Как передает телеканал CNN Turk, американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», подошел к сирийскому городу Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. Сообщалось, что совсем скоро к «Дональду Куку» присоединится ракетный эсминец ВМС США «Портер». Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» направляется в сторону Европы и Ближнего Востока.
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