МЧС: поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены

Спасатели обнаружили оба бортовых самописца вертолета
Ми-8, разбившегося этим утром в Хабаровске. В результате авиакатастрофы погибли 6 человек.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ: «Поисковые мероприятия на месте крушения вертолета завершены. Проводятся оперативно-следственные действия».
В МЧС также сообщили, что оба бортовых самописца вертолета уже обнаружены. Пожар, возникший на месте авиакатастрофы потушен. Специалисты продолжают разбор фрагментов разбившегося вертолета. По информации МЧС, обломки вертолета разбросаны в радиусе одного километра. К ликвидации последствий крушения вертолета привлечены 219 человек и 31 единица техники, цитирует ТАСС. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил провести расследование причин авиакатастрофы и оперативно оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.
Ранее сообщалось, что следователи подтвердили гибель 6 человек в результате авиакатастрофы в Хабаровске. Все они находились на борту Ми-8 авиакомпании «Восток», совершавшего учебно-тренировочный полет. Вертолет упал в районе пустыря, где нет жилых строений.
Следователи проверяют три основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность судна, ошибка пилотирования, а также погодные условия: в районе происшествия скверная видимость, туман и дождь. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
В МЧС также сообщили, что оба бортовых самописца вертолета уже обнаружены. Пожар, возникший на месте авиакатастрофы потушен. Специалисты продолжают разбор фрагментов разбившегося вертолета. По информации МЧС, обломки вертолета разбросаны в радиусе одного километра. К ликвидации последствий крушения вертолета привлечены 219 человек и 31 единица техники, цитирует ТАСС. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил провести расследование причин авиакатастрофы и оперативно оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.
Ранее сообщалось, что следователи подтвердили гибель 6 человек в результате авиакатастрофы в Хабаровске. Все они находились на борту Ми-8 авиакомпании «Восток», совершавшего учебно-тренировочный полет. Вертолет упал в районе пустыря, где нет жилых строений.
Следователи проверяют три основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность судна, ошибка пилотирования, а также погодные условия: в районе происшествия скверная видимость, туман и дождь. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
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