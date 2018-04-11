Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  
    МЧС: поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены. Хабаровск, Хабаровский край, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС: поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены

    МЧС: поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены

    комментировать
    • Фото: gorod_khv / instagram.com
    МЧС: поисковые работы на месте крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Хабаровске завершены

    МЧС: поисковые работы на месте крушения Ми-8 в Хабаровске завершены

    МЧС: поисковые работы на месте крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Хабаровске завершены
    • Фото: gorod_khv / instagram.com

      • Спасатели обнаружили оба бортовых самописца вертолета Ми-8, разбившегося этим утром в Хабаровске. В результате авиакатастрофы погибли 6 человек.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ: «Поисковые мероприятия на месте крушения вертолета завершены. Проводятся оперативно-следственные действия».

      В МЧС также сообщили, что оба бортовых самописца вертолета уже обнаружены. Пожар, возникший на месте авиакатастрофы потушен. Специалисты продолжают разбор фрагментов разбившегося вертолета. По информации МЧС, обломки вертолета разбросаны в радиусе одного километра. К ликвидации последствий крушения вертолета привлечены 219 человек и 31 единица техники, цитирует ТАСС. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил провести расследование причин авиакатастрофы и оперативно оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.

      Ранее сообщалось, что следователи подтвердили гибель 6 человек в результате авиакатастрофы в Хабаровске. Все они находились на борту Ми-8 авиакомпании «Восток», совершавшего учебно-тренировочный полет. Вертолет упал в районе пустыря, где нет жилых строений.

      смотретьПоявились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
      Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
      Следователи проверяют три основные версии крушения воздушного судна: техническая неисправность судна, ошибка пилотирования, а также погодные условия: в районе происшествия скверная видимость, туман и дождь. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru