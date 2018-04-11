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    Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018. ФИФА, спорт, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018

    Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018

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    Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на ЧМ-2018

    Глава ФИФА призвал фанатов не бояться ехать в Россию на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Футбольным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию, во время чемпионата мира будет еще безопаснее, чем сейчас. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА).

      Джанни Инфантино в эфире RT сообщил, что во время ЧМ-2018 будет еще безопаснее, чем сейчас. Глава ФИФА отметил, что организаторы турнира, понимая всю его важность, принимают беспрецедентные меры.

      Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Российские власти хотят показать гостеприимную страну. Подготовка в вопросах безопасности в данном случае сверх стандартных норм, поэтому условия созданы такие, что на чемпионате будет очень безопасно находиться. Те, кто хочет насладиться футболом летом в этой стране, они должны приехать в Россию».

      Как отметил президент ФИФА, несмотря на напряженную политическую обстановку в мире, самое главное — это игра, именно на ней следует сосредоточиться, а тем, кому нужны столкновения, Инфантино посоветовал оставаться дома.

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