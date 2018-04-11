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    Соцологи определили самые счастливые регионы России. алкоголь, долгожители, здоровье, смерть, социология и статистика, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоцологи определили самые счастливые регионы России

    Соцологи определили самые счастливые регионы России

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    Соцологи определили самые счастливые регионы России

    Соцологи определили самые счастливые регионы России

      В каких регионах России смертность выше, а где живут дольше? И как эта статистика связана с понятием счастья?

      Доступность квалифицированной медицинской помощи и отсутствие вредных привычек у населения — эти простые и всем известные вещи нужны российским регионам, чтобы занимать лидирующие места в рейтинге субъектов с самой низкой смертностью. Именно так говорят в Минздраве РФ.

      Первые места традиционно у республик Кавказа. Конечно, горный воздух, экология — всё это так. Но важно и то, что на Кавказе непопулярно злоупотребление алкоголем. Соответственно, меньше смертей от перепоя и пьяных ДТП.

      А Ханты-Мансийск и Ямал в лидерах потому, что это нефтяные регионы с высокими доходами, и немалую их часть они тратят на здоровье населения. Уровень медицины там сопоставим с Москвой, которая не вошла в список потому, что в столицу едут лечиться со всех концов страны. А в случае смерти пациента пополняется статистика субъекта, где она произошла. Определилась и пятерка антилидеров.

      Интересно, что ни одного совпадения не нашлось с другим рейтингом, который опубликовали социологи. Они определили самые счастливые регионы, подсчитав, сколько раз в соцсетях пользователи упомянули тот или иной из них в контексте счастья.

      И вот здесь в лидерах — две столицы. Следом идут самые курортные места — Крым и Краснодар. А замыкает пятерку Новосибирская область.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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