Соцологи определили самые счастливые регионы России

В каких регионах России смертность выше, а где живут дольше? И как эта статистика связана с понятием счастья?
Доступность квалифицированной медицинской помощи и отсутствие вредных привычек у населения — эти простые и всем известные вещи нужны российским регионам, чтобы занимать лидирующие места в рейтинге субъектов с самой низкой смертностью. Именно так говорят в Минздраве РФ.
Первые места традиционно у республик Кавказа. Конечно, горный воздух, экология — всё это так. Но важно и то, что на Кавказе непопулярно злоупотребление алкоголем. Соответственно, меньше смертей от перепоя и пьяных ДТП.
А Ханты-Мансийск и Ямал в лидерах потому, что это нефтяные регионы с высокими доходами, и немалую их часть они тратят на здоровье населения. Уровень медицины там сопоставим с Москвой, которая не вошла в список потому, что в столицу едут лечиться со всех концов страны. А в случае смерти пациента пополняется статистика субъекта, где она произошла. Определилась и пятерка антилидеров.
Интересно, что ни одного совпадения не нашлось с другим рейтингом, который опубликовали социологи. Они определили самые счастливые регионы, подсчитав, сколько раз в соцсетях пользователи упомянули тот или иной из них в контексте счастья.
И вот здесь в лидерах — две столицы. Следом идут самые курортные места — Крым и Краснодар. А замыкает пятерку Новосибирская область.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Первые места традиционно у республик Кавказа. Конечно, горный воздух, экология — всё это так. Но важно и то, что на Кавказе непопулярно злоупотребление алкоголем. Соответственно, меньше смертей от перепоя и пьяных ДТП.
А Ханты-Мансийск и Ямал в лидерах потому, что это нефтяные регионы с высокими доходами, и немалую их часть они тратят на здоровье населения. Уровень медицины там сопоставим с Москвой, которая не вошла в список потому, что в столицу едут лечиться со всех концов страны. А в случае смерти пациента пополняется статистика субъекта, где она произошла. Определилась и пятерка антилидеров.
Интересно, что ни одного совпадения не нашлось с другим рейтингом, который опубликовали социологи. Они определили самые счастливые регионы, подсчитав, сколько раз в соцсетях пользователи упомянули тот или иной из них в контексте счастья.
И вот здесь в лидерах — две столицы. Следом идут самые курортные места — Крым и Краснодар. А замыкает пятерку Новосибирская область.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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