Цукерберг 5 часов отвечал на вопросы американских сенаторов

Марк Цукерберг заявил, что ему неизвестно о хранении данных Cambridge Analytica в России, и что компания Facebook до конца года наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей.
Как передает Reuters, глава американской компании Facebook Марк Цукерберг в течение почти давал показания в юридическом комитете сената Конгресса США во вторник. Отвечая на вопросы сенаторов, Цукерберг заявил, что ему не известно, могут ли собранные компанией Cambridge Analytica данные 50 млн пользователей социальной сети Facebook храниться на территории России.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «У меня нет информации, которая могла бы об этом свидетельствовать».
Цукерберг также заявил, что его компания изучает вопрос о том, есть ли среди 126 млн людей, которые, согласно оценкам Facebook, могли увидеть политическую рекламу, пользователи, данные которых собрала Cambridge Analytica.
Марк Цукерберг: «Сейчас мы исследуем этот вопрос и предполагаем, что связь, безусловно, может быть».
По словам Цукерберга, до конца 2018 года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей. Бизнесмен также подчеркнул, что пока что соцсеть не располагает возможностью отслеживать все фейковые страницы. На создание такой страницы неизвестными лицами под его именем пожаловался в ходе слушаний один из американских сенаторов.
Марк Цукерберг: «Я думаю, что вопрос регулирования контента — это область, где мы должны внедрить новые решения… В конце этого года у нас будет больше на 20 тысяч человек, которые будут заниматься проверкой безопасности контента. Со временем мы перейдем на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом. Например, нами было устранено более 99% контента, связанного с „Исламским государством“ (запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организацией). Это произошло прежде, чем нам о нем сообщали пользователи. Через 5–10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно».
Накануне Цукерберг принес извинения пользователям соцсети, признав, что компания сделала недостаточно, чтобы защитить защитить американские выборы от «российского вмешательства» и предотвратить масштабную утечку данных пользователей.
Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные не менее, чем 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей соцсети. В отношении Facebook ведется расследование, против компании поданы судебные иски. Также выяснилось, что соцсеть сканирует и хранит личные сообщения пользователей.
Марк Цукерберг, основатель Facebook: «У меня нет информации, которая могла бы об этом свидетельствовать».
Цукерберг также заявил, что его компания изучает вопрос о том, есть ли среди 126 млн людей, которые, согласно оценкам Facebook, могли увидеть политическую рекламу, пользователи, данные которых собрала Cambridge Analytica.
Марк Цукерберг: «Сейчас мы исследуем этот вопрос и предполагаем, что связь, безусловно, может быть».
По словам Цукерберга, до конца 2018 года соцсеть наймет более 20 тысяч человек, которые будут следить за сохранностью контента пользователей. Бизнесмен также подчеркнул, что пока что соцсеть не располагает возможностью отслеживать все фейковые страницы. На создание такой страницы неизвестными лицами под его именем пожаловался в ходе слушаний один из американских сенаторов.
Марк Цукерберг: «Я думаю, что вопрос регулирования контента — это область, где мы должны внедрить новые решения… В конце этого года у нас будет больше на 20 тысяч человек, которые будут заниматься проверкой безопасности контента. Со временем мы перейдем на методы, которые будут более продвинуты. Пока мы концентрируемся на борьбе с экстремизмом. Например, нами было устранено более 99% контента, связанного с „Исламским государством“ (запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организацией). Это произошло прежде, чем нам о нем сообщали пользователи. Через 5–10 лет мы сможем применять подобные технологии более активно».
Накануне Цукерберг принес извинения пользователям соцсети, признав, что компания сделала недостаточно, чтобы защитить защитить американские выборы от «российского вмешательства» и предотвратить масштабную утечку данных пользователей.
Напомним, в середине марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные не менее, чем 50 миллионов пользователей соцсети и могла их использовать для адресного показа политической рекламы. На прошлой неделе руководство Facebook признало, что Cambridge Analytica могла собрать данные 87 миллионов пользователей соцсети. В отношении Facebook ведется расследование, против компании поданы судебные иски. Также выяснилось, что соцсеть сканирует и хранит личные сообщения пользователей.
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