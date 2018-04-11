Молодые бизнесмены из РФ рассказали, как попали в европейский список Forbes

Молодые русские бизнесмены вытесняют старомодных европейцев на рынке Старого света. Почему привыкшие к размеренности англичане, немцы и скандинавы не могут угнаться за их ритмом?
В список самых перспективных людей Европы до 30 лет, составленный журналом Forbes, вошли россияне. Казалось бы, иностранцам сложнее: другая страна, другой менталитет. Но, похоже, в этом-то как раз и секрет успеха. Чем же именно они покорили самых уважаемых финансовых аналитиков мира? Неужели все дело в том, русские могут работать без обеда и выходных, а европецы — нет? Или причина глубже? Специальный репортаж корреспондента НТВ Алексея Петрушко.
Копенгаген, деловой квартал датской столицы. Здесь на третьем этаже жилых апартаментов обосновался предприниматель из Новосибирска Денис Федоряев. Выпускник МГИМО построил на родине LEGO целую фабрику. И она, действительно, чем-то похожа на конструктор.
Денис Федоряев, предприниматель: «Мы называем это „фабрика старапов“. То есть, мы начинаем компанию с нуля, очень много инвестируем в понимание бизнес-модели».
А это Лондон. Мекка для английских денди — Savile Row Street. Здесь на улице самых известных британских ателье шьет мужские костюмы бывший фармацевт Татьяна Кожевникова — уроженка Казахстана, но россиянка по паспорту.
Ей 28, ему — 30. Казалось бы, что кроме возраста и российского паспорта объединяет двух бизнесменов, живущих по разные берега Северного моря? Разные сферы деятельности, капитализация. Вот только оба попали в перспективный список Forbes. Так в чем же секрет?
Если взглянуть на рейтинги и цифры мировых топов, Дания и впрямь сказочная страна. Самая счастливая нация, самый низкий уровень коррупции. И даже девушки, как уверяют исследователи, тут как дюймовочки — самые стройные в мире. И с бизнесом, стало быть, тоже все в порядке: в списке Forbes за последние 10 лет королевство 6 раз занимало первое место.
Но есть ли на самом деле в Европе место волшебству?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Копенгаген, деловой квартал датской столицы. Здесь на третьем этаже жилых апартаментов обосновался предприниматель из Новосибирска Денис Федоряев. Выпускник МГИМО построил на родине LEGO целую фабрику. И она, действительно, чем-то похожа на конструктор.
Денис Федоряев, предприниматель: «Мы называем это „фабрика старапов“. То есть, мы начинаем компанию с нуля, очень много инвестируем в понимание бизнес-модели».
А это Лондон. Мекка для английских денди — Savile Row Street. Здесь на улице самых известных британских ателье шьет мужские костюмы бывший фармацевт Татьяна Кожевникова — уроженка Казахстана, но россиянка по паспорту.
Ей 28, ему — 30. Казалось бы, что кроме возраста и российского паспорта объединяет двух бизнесменов, живущих по разные берега Северного моря? Разные сферы деятельности, капитализация. Вот только оба попали в перспективный список Forbes. Так в чем же секрет?
Если взглянуть на рейтинги и цифры мировых топов, Дания и впрямь сказочная страна. Самая счастливая нация, самый низкий уровень коррупции. И даже девушки, как уверяют исследователи, тут как дюймовочки — самые стройные в мире. И с бизнесом, стало быть, тоже все в порядке: в списке Forbes за последние 10 лет королевство 6 раз занимало первое место.
Но есть ли на самом деле в Европе место волшебству?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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