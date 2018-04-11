Госдеп: США не уверены в том, какое именно вещество было применено в Сирии

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не знают, что за вещество было применено при предполагаемой химатаке в Сирии, но собираются опираться «на данные своей разведки и разведки союзников», а не на выводы экспертов ОЗХО.
В Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты на данный момент не уверены, какое именно химическое вещество якобы было применено 7 апреля в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано».
Журналисты спросили у Науэрт, собирается ли Вашингтон опираться в своих действиях только на выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в ближайшее время направятся в Думу для проверки сообщений о химической атаке, пишет ТАСС.
Хезер Науэрт: «У правительства США есть свои собственные механизмы, чтобы иметь возможность разбираться в вопросах, некоторые из них относятся к разведке. Соединенные Штаты также делятся информацией со своими союзниками и партнерами, как и наши союзники делятся информацией с нами».
Науэрт также заявила, что приветствует отправку экспертов ОЗХО в Сирию.
Напомним, президент США пообещал в ближайшие 2 дня принять решение о том, какой будет реакция США на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Власти США и другие западные страны, не дожидаясь даже подтверждений от экспертов ОЗХО информации о том, что химатака вообще произошла, поспешно возложили ответственность на правительство Сирии. Во вторник стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправилась в Средиземное море. В США эти перемещения кораблей называют «плановыми». А президент Франции во вторник вечером заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
Российские военные эксперты ранее обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не обнаружили.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано».
Журналисты спросили у Науэрт, собирается ли Вашингтон опираться в своих действиях только на выводы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые в ближайшее время направятся в Думу для проверки сообщений о химической атаке, пишет ТАСС.
Хезер Науэрт: «У правительства США есть свои собственные механизмы, чтобы иметь возможность разбираться в вопросах, некоторые из них относятся к разведке. Соединенные Штаты также делятся информацией со своими союзниками и партнерами, как и наши союзники делятся информацией с нами».
Науэрт также заявила, что приветствует отправку экспертов ОЗХО в Сирию.
Напомним, президент США пообещал в ближайшие 2 дня принять решение о том, какой будет реакция США на предполагаемую химатаку, которая якобы произошла 7 апреля в сирийском городе Дума. Власти США и другие западные страны, не дожидаясь даже подтверждений от экспертов ОЗХО информации о том, что химатака вообще произошла, поспешно возложили ответственность на правительство Сирии. Во вторник стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» отправилась в Средиземное море. В США эти перемещения кораблей называют «плановыми». А президент Франции во вторник вечером заявил, что Париж обсуждает с Лондоном и Вашингтоном возможность нанесения военного удара по Сирии.
Российские военные эксперты ранее обследовали Думу и никаких следов применения отравляющих веществ не обнаружили.
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