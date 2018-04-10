Во вторник температура в Москве достигла абсолютного рекорда

Температура воздуха в российской столице повторила абсолютный рекорд в истории метеонаблюдений, но не превысила.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информацию столичного метеобюро, по уточненным данным, температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ во вторник днем повторила абсолютный максимум для 10 апреля за всю историю метеонаблюдений.
Днем в столице температура воздуха поднялась до 21,1 градуса. Такой же исторический показатель был зафиксирован 10 апреля 2008 года.
В 2018 году в Москве только один раз повторялся температурный рекорд дня: в Рождество, 7 января, воздух прогревался до 3,5 градусов. Такой же рекорд был установлен 7 января 2007 года. А новых рекордов в этом году пока не установлено.
В среду в Московском регионе похолодает. Ночью температура опустится 2–4 градусов тепла, а днем будет около 7–9 градусов выше нуля. Ночью пройдут дожди, днем осадков не прогнозируется.
В четверг будет 9–11 градусов тепла, а к концу недели вновь может потеплеть до 17 градусов.
Днем в столице температура воздуха поднялась до 21,1 градуса. Такой же исторический показатель был зафиксирован 10 апреля 2008 года.
В 2018 году в Москве только один раз повторялся температурный рекорд дня: в Рождество, 7 января, воздух прогревался до 3,5 градусов. Такой же рекорд был установлен 7 января 2007 года. А новых рекордов в этом году пока не установлено.
В среду в Московском регионе похолодает. Ночью температура опустится 2–4 градусов тепла, а днем будет около 7–9 градусов выше нуля. Ночью пройдут дожди, днем осадков не прогнозируется.
В четверг будет 9–11 градусов тепла, а к концу недели вновь может потеплеть до 17 градусов.
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