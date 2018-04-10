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    Пензенские школьники отравились выхлопными газами во время уроков

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    Пензенские школьники отравились выхлопными газами во время уроков

    Пензенские школьники отравились выхлопными газами во время уроков

    В поселке Колышлей (Пензенская область) шестеро детей попали в больницу с отравлением из-за рабочих, откачивавших воду.

    ЧП в школе №2 произошло сегодня утром. Рабочие с помощью мотопомпы, которая работает на бензине, откачивали воду из подвала школы. Во время работ выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где в это время шли уроки.

    В результате шестеро учащихся (2009 и 2006 годов рождения) были доставлены в больницу с признаками отравления. Сейчас им оказывают необходимую помощь, жизням детей ничто не угрожает, сообщили в пензенском управлении СК.

    По данному факту проводится доследственная проверка. Школа закрыта для проведения санитарных работ, передает ТАСС.

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