Пензенские школьники отравились выхлопными газами во время уроков

В поселке Колышлей (Пензенская область) шестеро детей попали в больницу с отравлением
из-за рабочих, откачивавших воду.
ЧП в школе №2 произошло сегодня утром. Рабочие с помощью мотопомпы, которая работает на бензине, откачивали воду из подвала школы. Во время работ выхлопные газы из подвала проникли в классы на первом этаже, где в это время шли уроки.
В результате шестеро учащихся (2009 и 2006 годов рождения) были доставлены в больницу с признаками отравления. Сейчас им оказывают необходимую помощь, жизням детей ничто не угрожает, сообщили в пензенском управлении СК.
По данному факту проводится доследственная проверка. Школа закрыта для проведения санитарных работ, передает ТАСС.
В результате шестеро учащихся (2009 и 2006 годов рождения) были доставлены в больницу с признаками отравления. Сейчас им оказывают необходимую помощь, жизням детей ничто не угрожает, сообщили в пензенском управлении СК.
По данному факту проводится доследственная проверка. Школа закрыта для проведения санитарных работ, передает ТАСС.
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