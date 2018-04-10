В Варшаве открыли памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском

В польской столице в годовщину крушения
Ту-154 под Смоленском открыли памятник жертвам авиакатастрофы.
Памятник жертвам авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, был установлен на площади Пилсудского в центре Варшавы. Его открытие приурочили к восьмой годовщине трагедии. Монумент выполнен из гранита в форме трапа самолета, на котором высечены имена погибших. Рядом с ним планируется установить памятник Леху Качиньскому.
На открытии памятника присутствовали все высшие руководители Польши: президент страны Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, глава правящей партии и брат Леха Качиньского Ярослав Качиньский, спикеры обеих палат парламента, министры, — а также родственники погибших, передает РИА Новости.
Выступая на церемонии открытия, Ярослав Качиньский заявил, что монумент является «выражением памяти о людях, которые хотели сделать что-то важное в измерении не только личном, а в измерении государственном, в измерении историческом».
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. К такому же выводу пришла и первая польская комиссия, расследовавшая крушение, однако нынешние власти Польши не согласились с отчетами и решили создать вторую комиссию. Накануне генпрокуратура Польши продлила расследование до конца 2018 года.
Фото: Sejm of the Republic of Poland / facebook.com
На открытии памятника присутствовали все высшие руководители Польши: президент страны Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, глава правящей партии и брат Леха Качиньского Ярослав Качиньский, спикеры обеих палат парламента, министры, — а также родственники погибших, передает РИА Новости.
Выступая на церемонии открытия, Ярослав Качиньский заявил, что монумент является «выражением памяти о людях, которые хотели сделать что-то важное в измерении не только личном, а в измерении государственном, в измерении историческом».
Самолет Ту-154 в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку. На борту находились 96 человек — 8 членов экипажа и 88 пассажиров, включая польского президента Леха Качиньского с супругой. Все они летели на траурные мероприятия в Катыни. Выжить в этой катастрофе не удалось никому.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет выпустил окончательный отчет о результатах технического расследования. Эксперты сошлись во мнении, что непосредственной причиной трагедии стало нежелание пилотов уходить на запасной аэродром, а системной причиной названы недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. К такому же выводу пришла и первая польская комиссия, расследовавшая крушение, однако нынешние власти Польши не согласились с отчетами и решили создать вторую комиссию. Накануне генпрокуратура Польши продлила расследование до конца 2018 года.
Фото: Sejm of the Republic of Poland / facebook.com
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