СМИ: глава Пентагона отменил все поездки в связи с обстановкой вокруг Сирии

Источники в администрации США сообщили журналистам, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис отменил запланированные на ближайшие выходные поездки в связи с предположительной химической атакой в Сирии.
Источник в Белом доме сообщил Fox News, что Джеймс Мэттис запланированные на этой неделе поездки в штаты Калифорния и Невада.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп «останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире».
Несколько часов назад СМИ сообщили, что к берегам Сирии выдвинулась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». В пресс-службе Пентагона заявили, что поход «является плановым и нацелен на обеспечение безопасности на море».
Напомним, ранее Вашингтон и ряд западных стран обвинили в предполагаемой химатаке на сирийский город Думу официальный Дамаск. Власти Сирии эти обвинения отвергли. Минобороны РФ заявило, что российские военные специалисты не обнаружили в Думе ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента. Об отсутствии следов отравляющих веществ в Думе заявили также в Красном полумесяце.
Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на «варварское нападение». Президент США заявил, что обсуждает варианты ответа с военными, и пообещал объявить о решении в ближайшие сутки. Впрочем, Трамп не исключил, что решение о действиях США будет обнародовано постфактум.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп «останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире».
Несколько часов назад СМИ сообщили, что к берегам Сирии выдвинулась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». В пресс-службе Пентагона заявили, что поход «является плановым и нацелен на обеспечение безопасности на море».
Напомним, ранее Вашингтон и ряд западных стран обвинили в предполагаемой химатаке на сирийский город Думу официальный Дамаск. Власти Сирии эти обвинения отвергли. Минобороны РФ заявило, что российские военные специалисты не обнаружили в Думе ни следов отравляющих веществ, ни симптомов отравления у жителей города. В Кремле сообщения о применении химоружия сирийскими войсками назвали провокацией и потребовали тщательного расследования инцидента. Об отсутствии следов отравляющих веществ в Думе заявили также в Красном полумесяце.
Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен ответить на «варварское нападение». Президент США заявил, что обсуждает варианты ответа с военными, и пообещал объявить о решении в ближайшие сутки. Впрочем, Трамп не исключил, что решение о действиях США будет обнародовано постфактум.
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